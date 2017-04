X

An enger Industriehal zu Rüsselsheim stinn se: Kapitänen, Admiralen an Diplomaten. Et kann een et als eng impressionant Ahnegalerie gesinn. Oder déi historesch Versich vun Opel, fir an der Uewerklass Fouss ze faassen, mat Vehikelen, déi duerchaus déi technesch Qualitéiten dofir haten.



Méi interessant ass wat an dësem Stammbam feelt: de Vectra, wuel ee vun de langweilegsten Autoen an de leschten 29 Joer. E kloert Zeechen, dass den neien Insignia Grand Sport mat Charakter wëllt punkten. Och den direkte Virgänger, den éischten Insignia war ästhetesch gelongen. E war just e bësse schwéier geroden. De Grand Sport soll dofir bis zu 175 Kilo ofgespeckt hunn. Gutt!



Den Intérieur mécht e wäertegen Androck, a wéi bei Testautoen üblech, hat eisen de kompletten Optiounsprogramm, vu brillanten mä mat 1’400 Euro net grad bëllegen LED-Matrix-Luuchten bis zum Head-Up-Display. Dee mir gutt gefält, well et ee vun deene raren ass, wou een d’Daten héich genuch an d’Bléckfeld projezéiere kann. Esou dass een et och wierklech benotzt.



Onofhängeg dovunner, wéivill Optiounen ee sech leeschte kann, kritt een eng Karosserie mat vill Plaz. Hannen huet een zwar besser laang Been wéi e laangen Hals, d’Kappfräiheet geet esou just duer. Mä et sëtzt ee gutt.



De Grand Sport erënnert och nohalteg dorun, dass eng riseg Heckklapp ëm Welte méi praktesch ass, wéi en normale Mallendeckel. De Cargo-Beräich misst fir déi meescht Leit méi wéi duergoen. An et gëtt jo nach e Kombi.



Net zefridde ware mir allerdéngs iwwert déi mëttelméisseg Iwwersiichtlechkeet, besonnesch no hannen. Wat sech do ofspillt, weess vläicht d’CIA mat hiren Dronen. Déi wichteg Parkpiipser kaschten ausser bei der Topversioun knapp 500 Euro, d’Kamera nach emol 340 drop. Wat méi bëlleg ass, wéi de Parechoc ze lackéieren.



D’Wieder vum Test war hondsmiserabel. Dofir hate mir eis e rouden Insignia gefrot. Well dat op groe Biller besser ausgesäit. De Fait, dass déi rout och 260 Päerd an Allrad haten, war puren Zoufall. Versprach!



Ëmmerhi kann ech melden, dass bei Opel Leit sëtzen, déi Spaass um Fueren hunn an net nëmme Comptablen an OnStar-Manager. Wéi den Insignia Grand Sport u Kéiere knabbert, ouni Ënnersteieren a mat Réckmeldung, dat wiermt d’Häerz vum Familljepapp. Richteg gutt! All déi, déi en SUV kafen, wëssen net wat se verpassen.



Et gouf emol eng Zäit wou, wann een an engem Opel OPC de Fiederungsknäppchen op Sport gestallt huet, da sinn engem d’Plomben aus den Zänn gefall. Hei ass awer e vill bessere Kompromëss fonnt ginn, mat genuch Confort. Sport ass alldagskompatibel ech sinn esouguer de gréissten Deel vum Test an deem Modus gefuer.



Eng gutt Fro ass, op een 260 Päerd an enger Familljekutsch brauch. Déi potentiell 250 Spëtzt sinn esouguer an Däitschland éischter seelen en Argument. De 4-Zylinder-Turbo leeft awer roueg a schafft gutt mat der 8-Gang-Automatik zesummen. Et ass wéi e gudde Kolleg, deen awer gären emol een iwwert den Duuscht kippt. Esouguer bewosst spuersam gefuer, fält et schwéier ënnert 10 Liter ze kommen. Wien onbeschwéiert domat ëmgeet, sollt der 12 aplangen. A fir all déi aner gëtt et nët manner wéi dräi Diesel-Modeller, vun 110 bis 170 Päerd.



Zum Schluss gëtt wéi ëmmer iwwert Geld geschwat. Dee bëllegsten Insignia Grand Sport gëtt et fir 26’000 Euro. En drénkt Benzin an ass emol guer net esou schlecht équipéiert. Eisen Allrad-Turbo steet mat knapp 42’000 Euro an der Präislëscht. E bësse rätselhaft kascht den 110-PS-Diesel 28’235 Euro, an domatter 140 méi wéi d’Variant mat 136 PS. Méi bezuelen an op Päerd verzichten, dat kléngt no Steiernisch.



Jiddefalls huet den Insignia Grand Sport eis gutt gefall, ënnert anerem och well e beweist, dass konventionell Autoen net dout sinn, an dass et nach aner Saache wéi Crossover a Softroader gëtt.

