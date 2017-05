X

Den Nissan Micra an ech hunn eng Virgeschicht. Wéi ech meng Fra virun 39 Joer kenne geléiert hunn, hat si ee vun der éischter Generatioun. Blo, 1000 Kubik, véier Gäng. A wann ech mech richteg erënneren, huet en eemol zu Hollerech – do wou haut de Radar steet, bal 150 erreecht. Dat ass haut verjährt. 30 Joer duerno huet de Micra e puer Kilo ugesat, a meng Fra huet nach ëmmer kee fënnefte Gang.



Dat hei ass déi fënnefte Micra-Generatioun, an eng déi erëm ewech wëllt vum Image vum klenge bëllege Stadauto. Den direkte Virgänger war eng globaliséiert Spuerbéchs, gebaut an Indien. Ass deen neien dann elo erëm e japaneschen Auto? Ënnert dem Capot richt et no Renault an no Smart. De klengen 3-Zylinder-Turbo fënnt een esouwuel am Twingo wéi och am Smart fortwo, an am Renault Clio. Mat deem de Micra sech iwregens och déi hënnescht Dieren deelt. Do wonnert et net, wann dëse Micra och a Frankräich gebaut gëtt.



Esouvill zum Thema Globalisatioun. Raumökonomesch si mir hei och op Clio-Niveau. Wëll heeschen vir gutt, hannen ze erdroen. Mä grouss Leit hunn eng intim Relatioun mam Plafong.Vun der Mall kann ee soen, dass d’Kommissioune vun der Woch wuel erapassen, mä dass d’Variabilitéit basesch ass. An dësen Ofsaz vun der Réckbänk stéiert beim Verluede vu schwéiere Géigestänn. Wat wierklech net misst sinn.



Nissan setzt grouss Stéck drop, dass een den neie Micra komplett wéi e groussen oprüste kann. A versprécht iwwert honnert méiglech Konfiguratiounen. D’Topversioun Tekna beispillsweis huet Liedersëtzer. Mä et ass Lieder vu Kéi, deenen hir Mëllech ech net drénke wéilt. Well et dach iergendwéi synthetesch wierkt a schlecht fir de Säitenhalt ass. Snobismis hin oder hir, ech si sécher, dass een op Stoff besser setzt.



Dat huet seng Wichtegkeet. Well eppes, wat mir beim neie Micra dann awer wierklech gutt gefält, si Stroosselag an Handling. Natierlech ass dat heite keng Sportskanoun, mä en huet déi Liichtegkeet am Ëmgang, déi net nëmme Spaass mécht, mä och Vertraue schaaft. De Geräichconfort ass iwweregens och gutt, a laang Autobunnsetappe absolut keng Strof.



Dass de Micra dat alles mat nëmmen 898 Kubik stemmt huet seng gutt a seng net esou gutt Säiten. Op där enger Säit schnurrt den Dräizylinder zefridden a liwwert – wann den Turbo bis zougräift – passabel Fuerleeschtungen. Op där anerer Säit awer muss ee fläisseg schalten. Wien am grousse Gang bei nidderegen Touren ouni Boost erwëscht gëtt, freet sech wou déi versprachen 90 Päerd da solle sinn.



Dat schléit sech am Verbrauch néier. Ech hunn näischt géint Downsizing, mä wat bréngt et, wann dee klengen um Enn grad esouvill brauch wéi e groussen? Manner wéi 6 Liter si fir Leit ouni Selbstkontroll e raart Erliefnes, e gutt Stéck iwwer 7 Liter ass éischter d’Norm. Dat kënnen anerer besser. An et ass definitiv zevill fir déi gebuede Fuerleeschtungen.



Wann dat alles elo vläicht e bëssen haart kléngt, dann huet dat awer och mat der Präispolitik vun Nissan ze dinn. Den neie Micra ass näämlech e gutt Stéck méi deier wéi deen alen. Ënnert 13’500 Euro leeft näischt, eise voll équipéierten Testauto war no un 19’000. Do kann ee scho kriddeleg ginn.