X

Hei stiechen zéngdausend Stonnen an Entwécklung vu Batterien a Software. An dach ass dat éischt, wat dem Tesla X säi futuristeschen Touch zementéiert e Klappmechanismus! “Falcon Doors” heescht dat hei. An esoubal een dës Dieren opmécht, mutéiert de Model X vum glat gelutschten Elektro-SUV zu eppes, wat den Här an d’Madamm Batman géife benotze fir hir Batkanner an d’Crèche ze féieren. Einfach cool. A mat genuch Sensore geseent, fir dass näischt passéiere kann. Och wann et hëlleft, eng héich Garage ze hunn.



Dat hei ass en echte 7-Sëtzer op nëmme 5 Meter. Ee wou 7 Erwuessener erapassen. Déi allerlescht Rei bitt genuch Raum, mä déi elektresch Sëtzverstellung ass esou lues, dass ech mech froen, wat hei géif passéieren, wann een emol wierklech, wierklech séier eraus misst. Et muss keen Accident sinn, schonn eng 5-Bar-Pipi-Urgence vum Nowuess huet hei Drama-Potential.



Ëmmerhinn huet dësen Auto eng permanent Internetverbindung. Fir deen nootste Pampersbuttek ze fannen. Oder eis ze kucken. An a propos kucken. De risegen Touchscreen ass e Genoss, an et freet ee sech, firwat aner Marquen esou laang brauche fir am Format opzeschléissen.



Do profitéiert Tesla als relative Newcomer dovunner d’Traditioune kënnen op d’Kopp ze geheien. Dat huet allerdéngs net nëmme Virdeeler. D’Finitioun vum Model X ass net désagréabel. Fir en 30’000-Euro-Auto. Eisen Testauto war awer knapp 4 mol méi deier. Ier Tesla un de Qualitéitsandrock erukënnt, dierfen Audi, Mercedes a BMW nach roueg schlofen. An esouguer d’Koreaner kënnen nach eng Mëttesrascht halen.



Esoubal een allerdéngs de Potentiometer ofschlappt, verginn all d’Bedenken. Eppes wat esou héich a schwéierfälleg ausgesäit, huet ganz einfach kee Recht, esou gutt ze goen. Keng Spuer vu kippeleg! Dëse SUV fiert sech wéi eng flaach Limousine, e Verdéngscht vun den déif agebaute Batterien, déi de Schwéierpunkt a Richtung Sport halen. A mat Allrad ass et kee Problem, je no Versioun, tëscht 422 a 539 Päerd op d’Strooss ze bréngen.



E Bléck an d’Dateblat vun eisem Model X 90D verréit: 5 Sekonne vun 0 op 100, an 250 Spëtzt. Dat alles mat Stroum aus engem Stecker. Wann Dir Ären Tesla X doheem ouni spezielle Lueder wëllt fidderen, kritt Dir ongeféier 10 Kilometer Autonomie pro Stonn aus enger normaler Steckdous gesuckelt, a ronn 40 Kilometer, wann Dir eng 380V-Steckdous hutt.



Eisen Testauto war vun Tesla esou agestallt, dass d’Batterie maximal zu 80% vun hirer Kapazitéit geluede gouf. Wat anscheinend gutt fir d’Liewensdauer ass. Déi am Prospekt ugefouert 575km Autonomie sinn, grad wéi bei Autoe mat Verbrennungsmotor en éischter theoretesche Wäert, deen nëmme bei ideale Laboskonditiounen erreecht ka ginn. Et sief, den Tesla kënnt wäit genuch. 350 bis 360km sinn am Alldag méiglech ouni speziell opzepassen. Virun allem sinn d’Previsioune vum Bordcomputer iwwert wéivill Kilometer nach dra sinn, realistesch. Dat schaaft Vertrauen.



D’Wuert Vertraue bréngt mech bei d’Thema “autonomt Fueren”. De Model X kann dat op der Autobunn. Mat maximal 90. An et dierf een d’Steierrad net laang lass loossen. Soss gëtt béis gebiipt. A wien et ze dacks bipe léisst, kritt op eng Kéier gesot, dass de System him fir dësen Trajet keen Autopilot méi géif erlaben. Well de Chauffer net gefollegt hätt. Wien ass hei de Meeschter!?



5’600 Euro extra fir eng Moralpriedegt vun engem Bordcumputer. Ass dat dowäert? Ech formuléieren et emol esou: Géift Dir e Fallschrim kafen, dee meeschtens opgeet? Wéi all déi autonom Fuersystem, déi mir bis elo getest hunn, ass och dee vun Tesla net gutt genuch fir sech voll drop ze verloossen.



Fir de Recht muss ech awer soen, dass de Model X mir gutt gefall huet. Wat ee vun engem Auto, deen, esou wéi mir en haten, 120’000 Euro kascht, jo wuel dierf erwaarden. Zum Trouscht: et gëtt 8 Joer Garantie op der Batterie an op den Tesla-Supercharger ass Stroumtanke gratis!