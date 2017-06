X

Iergendwéi war ech iwwerzeegt, dass den neie BMW 5er Touring eng grouss Mall hätt. Ech muss allerdéngs zouginn, dass en an dësem Container-Environnement éischter zu de klenge Fësch gehéiert... Wat net heescht, dass net genuch Plaz fir Familljegepäck hei géif gebuede ginn. Just, dass Cargoraum net déi alleréischt Prioritéit war.



D’Missioun vun engem 5er BMW ass déi vum diskrete Luxus. Den Ënnerscheed tëscht engem 520d aus der Leasingflott an dem 540i an eisem Test erschléisst sech eréischt vun no. BMW huet hei eng Audi-Kränkt iwwerholl: e virsiichteg-evolutiven Design wou een eréischt op den drëtte Bléck erkennt, dass dat hei e komplett neie Modell ass. E Modell, dee vill beim grousse Brudder 7er klaut, besonnesch wat déi disponibel Raffinementer ugeet.



Wa mir elo eng Woch Zäit hätten, op enger einsamer Insel, wou Dir net kinnt fortlafen, da géif ech Iech déi extrem laang Lëscht vun disponibele Systemer opzielen, mat all hire Buschtawenofkierzungen. Mä well ech fäin sinn, resüméieren ech: dësen Auto huet méi Sensoren a Radaren wéi déi sechsten US-Flott: Kameraen, Servomotoren déi an d’Steierung agräifen, Saachen déi biipen, anerer déi Ping a Bong maachen... Alles am Numm vun der Sécherheet a fir dem Chauffer d’Liewen z’erliichteren.



De Gesamteffekt muss een sech esou virstellen: Dir sidd an engem nobele Restaurant, de Kader ass superb, d’Iessen succulent. Dir sidd grad amgaangen Ärer Fra e richteg gudde Witz z’erzielen. A just virun der Pointe kënnt schonn erëm deen nervege Garçon a freet: “Ass alles an der Rei? Braucht Dir eppes? Waasser? Wäin? Brout?” Et ginn an dësem Auto esouvill Assistenzsystemer, déi probéieren ze hëllefen an dobäi een deen aneren z’iwwertrompen, dass se haaptsächlech oflenken a virun allem fuerchtbar nerven. Spuert Iech déi Suen!



Ech mengen, dësen Auto huet och nach e Micro, dee meng Commentairen oflauschtert. Prompt beim Ufueren revanchéiert e sech mam Strangulator, den automatesche Gurtstraffer. Eng weider iwwerflësseg Spillerei, well en ze fest zitt, rappt een de Gurt mat Hand erëm lass a sëtzt duerno méi labber wéi virdrun.



Mä genuch gemeckert. Den neie 5er ass näämlech e ganz gudden Auto, mat richtegen, onerwaarte Fortschrëtter. An der traditioneller Opdeelung vun den däitsche Premiummarquen stoung BMW ëmmer fir d’Sportfraktioun. Sécher, de 540i kann och dynamesch, mä d’Positioun Confort ass esou gelongen, dass ee meeschtens d’Rou an de wierklech exzellente Fiederungskompromëss genéisst fir smooth mä net lues duerch d’Landschaft ze schwiewen.



540i steet fir e 3-Liter-6-Zylinder mat Turbo, deen 340 Päerd liwwert. Am Fall vum Testauto un déi véier Rieder, wat bedeit, dass Traktioun keen Thema ass. Et ass e Motor, dee ganz roueg leeft, an e gléckleche Stot mat der 8-Gang-Automatik féiert. Et ass och e Bensinner. An der aktueller Debatt iwwert Diesel contre Bensinner sinn ech net kompetent genuch fir ofzeweien, wat méi schiedlech ass: d’Stéckoxyden a Steppspartikelen vum Diesel oder den CO2-Ausstouss vum Bensinner. Ech kann Iech just soen, dass Benzin net esou gutt fir de Portemonni ass.



11 Liter op 100 sollt een hei schonn emol aplangen. Dat obwuel den neie 5er ronn 100 Kilo Gewiicht ofgespeckt huet. Op der anerer Säit kann een och dovunner ausgoen, dass d’Spritpräisser fir Keefer vun engem 540i keen dominant Thema sinn. Eisen Testauto géif Iech sou wéi en do steet, 92’184 Euro kaschten. Wat sinn do schonn e puer Liter méi oder manner.



E groussen Deel vun där Zomm stécht an Accessoiren, déi een net wierklech brauch. E 520d léisst scho fir 48’700 Euro mat sech schwätzen. BMW 5er Touring (29.06.2017) De Pascal Becker an de 5er BMW Touring. Dat hätt kinnten déi grouss Léift ginn, mä et huet permanent een dotëschent gefunkt.