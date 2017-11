X

Déi wichteg Fro fir d’éischt: Neen, et ass net rosa, mä “Mystic Magenta”. A wann esouvill kreative Bullshit alleng an den Numm vun der Faarf eragefloss ass, kann den Auto nëmmen interessant sinn. Dat oder esou ähnlech war eise Raisonnement, wou mir de Seat Ibiza am Rosa bestallt hunn.



Beim Fiesta war et d’Fro, wéi een Auto, dee sech esou flott fiert, esoulaang konnt vun engem schappegen Intérieur ausgebremst ginn. Ford huet do grouss renovéiert. Dofir gi mir dann elo direkt bannen an de Fiesta, bei eisen Autosflüsterer. Et ass en Zeeche vu wéi wäit kleng Autoen haut komm sinn: de “Voice Control” am Fiesta funktionéiert iwwerzeegend, an och den Interieur ass elo endlech op der Héicht. Beim Ecran ass et carrément, wéi wann ee vun engem Nokia op en iPad gespronge wier. An och bei der Finitioun sinn e puer wichteg Fortschrëtter gemaach ginn.



Mä komme mir eriwwer bei de Spuenier. Den Navi schwätzt och hei däitsch, well e grad, wéi de Rescht vum Auto, aus dem VW-Baukaste kënnt. Mat de bekannte Virdeeler: alles funktionéiert gutt. An den Nodeeler: wéineg Iwwerraschungen, dat Meescht kenne mir aus anere Modeller. Nei ass awer hei e richteg Erwuessenen Interieur, deen an de meeschte wesentlechen Dimensioune sech eng Grëtz méi lëfteg ufillt, wéi dee vum Fiesta...a besser verschafft ass.



Komme mir elo bei d’Cargo-Kapitel. D’Mall vum Fiesta geet u sech duer, mä wann d’Sëtzbänk ëmgeklappt gëtt, kritt ee kee riichte Buedem. Wat beim Ibiza besser ass, deen net nëmme méi eng grouss Ouverture, mä och méi Volume bitt. Fir kleng Stadautoen ass dat vläicht en Detail. Mä eis zwee Testkandidate sinn a ville Beräicher esou Erwuessen, dass mir se gären als vollwäerteg Autoe fir de klenge Stot bewäerten. A bei Präisser, déi hei tëscht 24’000 Euro fir de Fiesta an iwwer 22’000 fir den Ibiza pendelen, dierf ee schonn exigent sinn.



Zäit fir en Tëschebilan: de Fiesta ass – net nëmme wéinst der Faarf – méi flott ze kucken. Den Ibiza ass dee méi groussen an am Alldag, dee méi prakteschen Auto. An der Karosseriewäertung ass eise Punkt also fir Spuenien.



Ënnert de Capoten hu mir dat selwecht Rezept. Dräizylinder-Bensinner, 1’000 Kubik, Turbo. Deen am Fiesta kritt een esou a verschiddene Leeschtungsstufen. Eisen hat 140 Päerd. Den Ibiza ass mat sengen 115 Päerd och ganz gutt motoriséiert, a fillt sech am Alldag kaum méi schwaach un, wéi de Fiesta. Dee méi staarke Ford huet nämlech manner Dréimoment. De Seat kéint esouguer nach besser dru bleiwen, wann en net esou schrecklech laang iwwersat wier.



De Fiesta ass méi praxisgerecht iwwersat. Dass en doduerch vläicht eng Colasbéchs méi Sprit suckelt, kann ee verzeien. Well et ass de Sportler vum Duo. Et ass quasi de selwechte Chassis wéi beim Virgänger, eng Referenz an der klenger Klass. De präzisen Handling mécht Loscht op den neien ST.



Net, dass den Ibiza elo keng gutt Stroosselag hätt. Och de Seat huet e schaarfe, präzise Chassis. Mä net esou interaktiv wéi dee vum Fiesta. Et kritt een den neien Ibiza och nëmmen nach als Fënnefdierer. An offiziell ass keng sportlech Cupra-Versioun geplangt. Schued.



Mä zeréck bei Saachen, déi am Alldag wichteg sinn. Eis zwee Kandidate sinn absolut laangstreckekompatibel. Dat geet vun agreabel nidderegem Geräichniveau (och bei Autobunnsvitessen) bis zu guddem Sëtzconfort. Dem Pascal säi Réck war méi frou mam Seat, dem Serge säi Popometer hat eng Virléift fir de Ford.



A wat de Verbrauch ugeet: wien elo net grad am Testmodus ënnerwee ass, misst mat allebéid eng 5 virun de Komma hi kréien, ouni gréisser Ustrengung.



Um Ufank vun dësem Duebeltest hu mir iwwert d’Präisser vun eise voll equipéierten Testkandidaten geschwat. Kloer nërdlech vun 22’000 Euro. Den Antrëtt läit natierlech méi déif. 13’300 Euro bei Seat, 14’550 bei Ford. Woubäi opfält, dass e vergläichbare Fiesta ëmmer méi deier gëtt, wéi en Ibiza, well Ford probéiert, de Modell méi ze héich ze positionéieren, ouni dass dat elo materiell ze begrënne wier. Well déi zwee sinn definitiv op Aenhéicht.