Audi huet Blutt geleckt. Déi éischt richteg déck Drëps war de Q7. Dunn de Q5, de Q3 an elo de Q2. Keng Nisch ouni Q, kee Segment ouni en héije Pseudo-Offroader. Anscheinend loossen se sech esouguer nach lexikale Sputt no ënnen. Q1 ass nach méiglech.



De Q2 ass en Zeechen, dass déi klassesch Tendenz op der Kipp steet, an dass vill Constructeure SUV den neie Mainstream gëtt. Nach gëtt et keen A2, en “normaalt” Géigegewiicht. Mä bräicht een deen iwwerhaapt?



Autoen am Lëtzebuerger Wanter mat Reen an Dreck filmen ass net ëmmer ee Genoss, mä e roude Q2 ass eng dankbar Matière. Mat ästhetesch gelongene Mélange vu just genuch Offroad-Suggestioun ouni karikatural ze wierken.



Och den Intérieur verdéngt d’Wuert funky a kann e groe Wanterdag ophellen. Den Ëmgang mat Faarftusche erfrëscht, d’Finitioun ass typesch fir d’Haus ouni Reproche. Et mierkt een un Detailer wéi de Lüftungsdüsen, dass hei wuel e Respektofstand zu méi deiere Modeller gewollt ass, ouni dass dat elo besonnesch stéiert. Un de Funktionalitéiten ännert dat näischt, esoulaang een an d’Täsch gräift fir déi richteg Optiounen. Esouwäit, esou Audi.



Et ass scho laang hir, dass mir ee Motor gefilmt hunn. Dat hei ass e 1400er TFSI Turbobensinner. Dëse Motor huet 150 Päerd, leeft ganz roueg, ass agréabel z efueren, a brauch am realisteschen Alldag siwe Liter. Net enorm, mä ech si bal sécher, dass e vergläichbaren Diesel mat zwee Liter manner géif eens ginn. Héichgerechent op 100’000 Kilometer mécht dat ëmmerhin 2’200 Euro extra Spritkäschten. Do trëfft et sech gutt, dass ee fir dee selwechte Präis wéi den TFSI och e 1600er Diesel kann ukräizen, mat wuel nëmmen 116 Päerd, mä richteg klengem Duuscht.



Wien net op de leschte Cent muss kucken, mir schwätzen ëmmerhi vun Audi-Clienten, fënnt Plaiséier am Bensinner, deen der ganzer Q2-Experienz eng Liichtegkeet opdréckt, déi net esou richteg zum schwéiere SUV-Image wëllt passen. Et ass rar, dass een déi extra Héicht negativ mierkt.



Vun Handling a Stroosselag hir fiert sech de Q2 wéi en normalen Auto, wat e Kompliment ass. Allerdéngs sollt een och, wéi bei engem normalen Auto seng Offroad-Ambitiounen op Null erofschrauwen. Quattra gëtt et nëmme mam décken 2-Liter-Diesel, net fir déi kleng Modeller drënner.



Den Testauto huet jiddefalls Spaass beim Fuere gemaach. An et hätt nach méi Spaass kënne maachen, wann Audi op déi iwwerdriwwe laang Iwwersetzung verzicht hätt. E laange sechste Gang fir op der Autobunn Konsum a Geräich ze drécken, mécht absolut Sënn. Mä déi aner laang Gäng kaschte virun allem Sprëtzegkeet. Op dat dowäert ass fir am Normkonsum en Drëppeglas Bensinn ze spueren? Fir mech net!



A propos Spueren. Mat engem Antrëttspräis vu 24’600 Euro plakeg ass de Q2 déi gënschtegste Méiglechkeet an en neien héijen Audi ze klammen. En 2.0 TDI quattro mat Automatik gëtt et vun 30’800 Euro un, virun Optiounen. An de Q2 ass esou gutt, dass virun allem potentiell Q3-Keefer sech kinnte froen, firwat se méi deier fir méi en ale Modell solle bezuelen. Dat ass de Problem mam Blutt lecken. Iergendwéini suckelt een u sengem eegenen.