X

De Kodiak-Bier ass anscheinend dat déckstent Raubdéier, dat u Land lieft. An och säi Stroossen-Homonym ass e fette Béischt. Dee grad wéi de Bier alles frësst. Bis zu siwe Passagéier, an en enormt Volume Gepäck. Et ass eng Kaart, déi Skoda ëmmer erëm an der Rivalitéit mat de Konzernbridder zitt: dee gréissten Intérieur, kombinéiert mat all den Accessoiren, déi ee vu VW kennt, awer do méi deier bezilt. An dat ass eng gutt Recette. Gewierzt mat enger Hellewull vun Assistenzsystemer. Ech kinnt se opzielen, mä dofir feele mir Plaz a Gedold. Just esouvill dozou: wiem hei eppes feelt, huet e Problem.



Besonnesch nëtzlech bei engem groussen Auto ass déi 360-Grad-Visioun. Fir dass ee weess, a wat ee reent. Déi gehuewe Versioun vum Parkassistent beherrscht esouguer Aparke mat enger Remorque. Nëtzlech, wann och net bëlleg: ronn dausend Euro.



E Praxistest vum Interieur weist, wéi erwaart, masseg Plaz. Wie gewinnt ass, mat vill Kreemchen ze reesen, fillt sech hei wëllkomm. An e fënnt och eng gutt Finitioun a vill duerchduechten Detailer. Skoda nennt dat “simply clever”. Dat geet vun de bekannte Prabbelien an den Dieren, iwwert en Äiskrazer am Tankdeckel bis bei d’Täscheluucht an der Mall. De Kodiak setzt nach een drop mat engem Dierkanteschouner, deen automatesch erausfiert, fir déi kleng Parktéitschen z’ënnerbannen. Dovun huet een eppes!



Och déi optionnel 7-Sëtzer, tëscht 500 an 900 Euro extra, je no Versioun, sinn eng Iwwerleeung wäert. Fir kuerz Strecken sinn se esouguer fir Erwuessener tolerabel, wann déi an der Mëtt e gutt Häerz hunn an e bëssen no vir réckelen. An och zu 7 bleift nach e Stéck Mall. Als Transportmaschinn deckt de Kodiak e breede Spektrum of.



Eisen Testauto war souzesoen de Fill Monty. En 190-PS-staarken Turbodiesel gekoppelt un eng 7-Gang-DSG-Boite, mat Allrad. Et ass eng Kombinatioun déi queesch duerch d’VW-Audi-Grupp verbaut gëtt, a grad esou gutt funktionéiert wa Skoda dropsteet. An och wann Diesel fir de Moment e PR-Problem huet: wann ee Power, Dréimoment an nidderege Verbrauch wëllt, kritt Benzin nach ëmmer deen zweete Präis. Woubäi e Keefer vun engem héiche, schwéieren Auto jo souwisou en Ëmwelt-Hypokrite ass.



Wéi all seng Aartgenossen ass ochd e Kodiaq méi Lifestyle-Statement wéi Allrad-Wullmaschinn. Mä fir dat wat déi meescht Propriétairen him wäerten zoumudden, ginn d’Offroad-Talenter duer. Als Reesmaschinn mat gudder Fiederung a vill Plaz kann de Kodiaq awer fläisseg Punkte sammelen. Esouguer op éischter onerwaartem Terrain. Souzesoen seng “Wild Side”.



Duerch Serpentinne schruppe gehéiert elo net zum Grondhanwierk vun engem 7-Sëtzer-SUV, mä dëse Skoda kann dat iwwerraschend gutt, ouni zur Schaukel ze mutéieren. D’Stroosselag ass e gelongene Kompromëss tëscht Confort a genuch Präzisioun, eng gutt Saach.



Dësen Auto weit bal 1.8 Tonnen a rennt mat 190 Päerd ëmmerhinn 210. De Präis vun der héicher Form sinn zimlech present Wandgeräicher bei däitschen Autobunnsvitessen an e Verbrauch, deen da scho mol zweestelleg ka ginn. Normalerweis sollt ee mat 8 Liter kalkuléieren.



Spuenesch Stied hu vill schuel Stroossen. A spuenesch Automobilisten d’Parkmoral vun engem dementen Anarchist. An dach navigéiert ee mam Kodiaq zimlech relax duerch den enke Labyrinth. Iwwersiichtlechkeet an intuitiv Bedéngung hëllefen de Stress niddereg ze halen.



Wéi ëmmer kënnt zum Schluss de Moment wou een iwwert d’Mënz muss schwätzen. De bëllegste Kodiaq drénkt Bensin, ass nëmme vir gedriwwen a fir eppes iwwert 24’000 Euro ze kréien. Deen deierste wéi mir en haten an der Topversioun Style steet mat knapp 40’000 Euro an der Präislëscht. Virun Optiounen. Besonnesch e Verglach mam Cousin Tiguan ass interessant. De Kodiaq ass grad esou gutt, vill méi grouss an ëmmer ëm de Präis vun enger Vakanz zu Palma méi bëlleg.