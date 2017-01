Dat mellen e Sonndeg Dokteren an Membere vum Militär op der Plaz. Dorënner wären op d'mannst 90 Rebellen an 20 Zaldote vun der Regierung.

© afp

Zanter Ufank 2015 gëtt et am Jemen e Biergerkrich wou schiitesch Huthi-Rebelle géint Truppe vum President kämpfen. Zanter hir sinn iwwer 7.000 Leit ëm d'Liewe komm. D'UNO fuerdert eng Waffepaus fir endlech humanitär Hëllef kënnen an d'Land ze bréngen a Gespréicher fir een Enn vum Konflikt ze lancéieren.