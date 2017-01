Washington a Seoul hu sech e Sonnden an engem Telefonsgespréich dorobber gëeenegt, zesummen hir Verdeedegungskapazitéiten an d’Luucht ze setzen - dat vis-à-vis vu Nord Korea. Wéi et aus dem Wäissen Haus heescht, géif ee wëlle weider militäresch Mesuren an d’Ae faassen.E Mëttwoch soll den amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis fir eng Visite a Südkorea fléien.Nach huet Nordkorea net op d'Aussoen vun Washington a Seoul reagéiert. Ma an senger Neijoerschried hat de Kim Jong Un dovunner geschwat, datt een zu Pjöngjang kuerz virun engem Test mat interkontinentale Rakéite stéing.