Der Tierkei no wier et inakzeptabel, wann d’Bundesrepublik Asyldemandë vun tierkeschen Zaldote géif unhuelen, heescht et vum Verdeedegungsminister.

Däitschland hätt sozial, kulturell an politesch Relatiounen mat Ankara, deemno misst et bei der Fro vun den Asyldemandë ganz virsiichteg virgoen.D'Zaldote kréien an hirem Land virgehäit um Putschversuch am Juli d’lescht Joer partizipéiert ze hunn.Dës Aussoen komme just virun enger Visite vun der Bundeskanzlerin Merkel, déi op en Donneschden ugesat ass.