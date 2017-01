Den israelesche Premier Benjamin Netanjahu wëll sou séier wéi méiglech de Statut vun de jiddesche Siidlungen am Westjordanland legaliséiere loossen.

En deementspriechende Gesetzprojet soll nach e Méinden am Parlament deposéiert ginn. Den Netanjahu huet mat dësem Schrëtt gewaart, bis den neien amerikanesche President Donald Trump a sengem Amt war. Dësen huet Israel nämlech en illimitéierte Support zougesot. Déi international Communautéit consideréiert de Bau vun de Siidlungen an de besate Palestinenserterritoiren als illegal an als Obstakel fir de Friddensprozess.