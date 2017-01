X

Demonstratioune goufen et ënnert anerem zu New York, Washington a Boston, souwéi op verschiddene Fluchhäfen am ganze Land.



Den amerikanesche President huet iwwerdeems säin Areesverbuet weider verdeedegt. Amerika wier eng houfreg Natioun vun Immigranten a géif och weiderhi Matgefill weise fir all déi, wou viru Repressioun flüchten. Allerdéngs géif ee parallel och déi eege Bierger a Grenze schützen, sou den Donald Trump an enger Deklaratioun vum Wäissen Haus. Et wéilt ee mat dëser Decisioun Moslemen awer net verbannen. Iwwer 40% vun de majoritär moslemesche Länner wieren net vun där neier Direktiv betraff. D'USA géife fir all d'Länner nees Visaen ausstellen, wann am Laf vun den nächsten 90 Deeg nei a sécher Mesuren a Kraaft gesat gi sinn.



Starbucks-Chefetage manifestéiert op hir eege Manéier



D'Kaffi-Chaîne Starbucks, déi och hei am Land mat 2 Geschäfter vertrueden ass, wëll weltwäit iwwert déi nächst 5 Joer 10.000 Refugiéeën astellen.



Wéi et heescht, wier dëst eng Äntwert um US-President Donald Trump seng Immigratiounspolitik. De PDG vu Starbucks, den Howard Schultz, huet e Sonnden e Bréif online gesat an deem hien drop higewisen huet, dass mir an enger Period liewen, wéi mer se bis ewell net kannt hunn. D'Direktioun wier a Kontakt mat hire Salariéen, déi aus deene betraffene Länner kommen, déi ënnert déi restriktiv Mesurë falen, déi den amerikanesche President en Place gesat huet.



Den US-amerikanesche Grupp engagéiert sech eegenen Aussoen no am Laf vun den nächste 5 Joer an deene 75 Länner, wou Starbucks präsent ass, Leit ze rekrutéieren, déi aus Krichsgebidder geflücht sinn.