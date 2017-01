Zu Paräis ass e Schüler an enger Ausernanersetzung tëschent Jonker op oppener Strooss erstach ginn.

© afp

De Mann vu 17 Joer ass géint Mëtteg an der Géigend vu senger Schoul mat engem Messer attackéiert ginn an dono einfach um Buedem leie gelooss ginn. D'Secouristen konnten him net méi hëllefen.