Supreme Court zu Washington

Wéi et heescht, hätt si de Justizministère verroden, andeems si refuséiert huet den Dekret iwwert een Areesverbuet fir d'Protektioun vun de Bierger an den USA ëmzesetzen. Dat geet aus enger Deklaratioun ervir, déi d'Wäisst Haus e Méinden den Owend publizéiert huet. D'Sally Yates, déi nach Member war vun der Regierung ënnert dem Barack Obama, hat sech ëffentlech géint dem Trump säin Dekret gestallt mat dem hien een Areesverbuet géint Bierger aus majoritär moslemesche Länner decidéiert huet. Hir Nofolgerin steet scho fest. Nei kommissaresch Justizministesch gëtt d'Procureure aus dem Bundesstaat Virginia. D'Nominatiounsprozedur fir den designéierten Justizminister Jeff Sessions ass nämlech nach net ofgeschloss.An tëscht gouf och den Interimschef vun den zoustännegen amerikaneschen Autoritéite fir Immigratioun an Douane ersat. Och den Daniel Ragsdale hat nach ënnert der fréierer Administratioun vum Barack Obama geschafft.D'Wäisst Haus zu Washington huet iwwerdeems eng ganz Partie US-Diplomaten incitéiert ze demissionéieren, déi géint dem US President säin Areesverbuet protestéiert hunn. Si sollten entweder matmaachen oder goen, sou dem Trump säi Spriecher Sean Spicer. Déi betraffen Diplomaten haten iwwert den Intranet vun hirem Ministère e Protestschreiwes géint den Dekret an Ëmlaf bruecht. Wéi amerikanesch Medie mellen, soll et sech ëm e puer Dosen Mataarbechter handelen. De Bréif gouf net publizéiert, am Internet zirkuléiert awer een Entworf dovunner. Doranner heescht et, dass eng Politik, déi iwwer 200 Millioune Leit verbitt, legitim an d'USA anzereesen, hir Zil verfeelt d'Land sécher ze maachen. Den amerikaneschen Ausseministère huet den Ament kee Chef, well den designéierten Ressortchef Rex Tillerson bis ewell nach keng gréng Luucht krut vum Senat.Déi ablécklecha Protester aus den eegene Reien, souwéi auslännesche Partner loossen den Donald Trump relativ kal. Mat sengem Dekret géif alles gutt lafen, sou den Trump op Twitter. No Informatioune vum zoustännege Minister géifen et bis ewell ganz wéineg Problemer ginn.Iwwerdeems schléissen sech ëmmer méi Prominenter de Protester un. Dem Trump säi Virgänger Barack Obama huet ëffentlech wësse gedoen, dass hie grondsätzlech géint all Form vun Diskriminatioun vu Mënschen opgrond vun hirem Glawen oder Relioun ass. An tëscht goufen eng sëlleche Plaintë lancéiert, dorënner och vun der moslemescher Communautéit. Donieft hunn d'Procureuren aus 16 vun de 50 US-Bundesstaaten den Dekret als Verstouss géint d'Verfassung veruerteelt.En Dënschde wëll den US-President säi Kandidat fir datvum Land nominéieren. Et handelt sech ëm eng Decisioun vum neie President, déi gréisser Konsequenze kéint mat sech zéien. Et gëtt erwaart, dass den Trump e konservative Kandidat nominéiert. De sougenannte Supreme Court huet bei ville politeschen a gesellschaftleche Sujeten, déi ëmstridde sinn, wéi Avortement, Waffebesëtz, Doudesstrof oder Immigratioun dat lescht Wuert. Zanter engem Doudesfall virun engem Joer ass ee vun deenen 9 Riichterposten net besat. Zanterhier gëtt et eng Pattsituatioun tëscht 4 konservativen a 4 lénksliberale Riichter. Dem Trump säi Virgänger, Barack Obama hat ee moderate Riichter ernannt. Dës Nominatioun gouf awer duerch d'Republikaner am Senat zeréck gewisen.De Lëtzebuerger Premierhuet sech e Méinde besuergt gewisen iwwert dem amerikanesche President Donald Trump seng Immigratiounspolitik. Besonnesch wann d'Politik elo déi wier, d'Leit auserneen ze dreiwen, sou de Staatsminister no enger Sitzung vun der parlamentarescher Mediekommissioun virun der Press.Vum Areesverbuet kéinten och Bierger hei aus dem Land betraff sinn, déi eng duebel Nationalitéit hunn. Europäer mat engem Lëtzebuerger Pass, déi awer och nach een anere Pass hunn, hei zu Lëtzebuerg integréiert sinn an elo net méi an d'USA era kommen.