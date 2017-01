Dës Strof ass d'Resultat vun engem jorelaange Sträit mat briteschen an amerikaneschen Autoritéiten, an engem russesche Skandal vu Wäisswäsche vu Suen.

Et gouf festgehalen, dass d'Deutsche Bank ronn 420 Milliounen Dollar muss un d'New Yorker Finanzopsiicht bezuelen, an 205 Milliounen un déi britesch Finanzopsiicht. Ausgeléist gouf déi sougenannte Rubel-Affär duerch Verstéiss vun engem Händler an der Succursale vun der Deutsche Bank zu Moskau. De Mann ass ugeklot wéinst Korruptioun. Cliente solle probéiert hunn iwwert d'Filial vun der Bank zu Moskau a London ronn 10 Milliarde Rubel Schwaarzgeld wollte wäiss ze wäschen.