Him gëtt reprochéiert, dass seng Fra fir eng fiktiv Aarbechtsplaz, iwwer Jore Suen aus der Staatskeess krut. Rieds geet vun enger Zomm an Héicht vu 500.000 Euro. Och dem Fillon seng Fra Penelope huet sech mussen de Froe vun der Justiz stellen.De konservative Politiker, dee laang als Favorit fir d'Presidentielle gehandelt gouf, ass duerch des Affär elo massiv ënner Drock geroden. De Fillon huet dës Reprochë vehement zeréck gewisen an als politesch motivéiert Attack géint seng Persoun bezeechent.