De Gouverneur vun New York wëll d'Recht op Ofdreiwung an der Verfassung vu sengem Bundesstaat festschreiwe loossen. Den Andrew Cuomo sot: "Washington wëll d'Rechter vun de Frae limitéieren, mir wëlle se verdeedegen."



En déifgräifend Avortementsverbuet gehéiert scho laang zu de rechtspolitesche Prioritéite vun de Konservativen an den USA.



Et gëtt erwaart, datt den Donald Trump an der Nuecht op e Mëttwoch eiser Zäit e Kandidat fir de fräie Sëtz am Ieweschte Geriicht presentéiert, dee géint Ofdreiwung ass.