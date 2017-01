Am Peru sinn op d'mannst 15 Persounen an Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen ëm d'Liewe komm. Stroosse goufe blockéiert an iwwerschwemmt. Brécken, Haiser a Stécker goufen zerstéiert.Eng 36.000 Persoune si vun der Naturkatastroph betraff.D'Regierung huet fir déi Provënzen a Bezierker am Süde vum Peru den Noutstand ausgeruff.