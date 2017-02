© Thomas Toussaint / RTL

D'Feier war kuerz no 22 Auer ausgebrach. D'Pompjeeën haten de Brand eréischt 3 Stonnen drop ënner Kontroll. Dat geet aus engem offizielle Communiqué vun der EDF ervir. Wéi et heescht, hätt et zu kengem Ament eng Gefor fir d'Personal nach fir d'Installatioune vun der Zentral bestanen.



PDF: Communication EDF-CNPE de Cattenom



Franséisch Medie mellen, dass d'Feier zimlech hefteg war. Den Damp wier nach vu Wäitem ze gesi gewiescht. Déi betraffe Struktur an där et gebrannt huet soll awer e bëssen ewech leie vun dem nuklearen Deel vun der Atomzentral, sou d'EDF. Déi franséisch, souwéi auslännesch Autoritéite wieren iwwert de Virfall informéiert ginn, heescht et nach am Communiqué.