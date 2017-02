Déi israelesch Regierung huet en Dënschden de Moien annoncéiert weider 3.000 Wunnengen an de Siidlungen am besate Westjordanland ze bauen.

An enger Erklärung vum Verdeedegungsministère heescht et, dass den zoustänneger Minister Avigdor Lieberman an de Premier Benjamin Netanjahu de Bau vun de Wunnengen autoriséiert hätten. An der leschter annerhallwer Woch, zanter den amerikanesche President Trump op sengem Posten ass, huet déi israelesch Regierung véier deementspriechend Annonce gemaach.