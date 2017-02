Internat.: Am meeschte gelies

Den Donald Trump huet deen 49 Joer alen Neil Gorsuch als e brillanten Denker bezeechent, dee vun all de Parteie géif ënnerstëtzt ginn. Den amerikanesche Senat muss nach iwwert d'Nominatioun ofstëmmen. Den Neil Gorsuch war an de leschte Joren als Riichter un engem Appellsgeriicht zu Denver am US-Staat Colorado beschäftegt. A sengen Uerteeler huet hie sech bis ewell als vehementen Defenseur vun der Reliounsfräiheet gewisen. Wéi erwaart ass seng Nominatioun ëmstridden. Nodeems den Trump seng Decisioun en Dënschde bekannt ginn hat, hu sech eng sëlleche Leit virum Supreme Court zu Washington versammelt gehat, fir dogéint ze protestéieren.



D'Nominatioun vum Neil Gorsuch ass eng vun de wichtegsten Decisioune vum Donald Trump. Riichter um Ieweschte Geriichtshaff ginn nämlech op Liewenszäit ernannt. D'Geriicht huet bei ville politeschen a gesellschaftlechen Sujeten, déi ëmstridde sinn, dat lescht Wuert.