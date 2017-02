An engem éischte Vote e Méinden hat de Wonschkandidat vum President Trump 56 Stëmme krut. 43 Senateuren hate géint hie votéiert. Nieft deenen 52 republikanesche Senateuren krut den Tillerson och den Accord vu 4 Demokraten.Den zukünftegen Ausseminister war bis viru kuerzem nach Chef vum Pëtrolskonzern Exxon Mobil. Politesch Erfahrung huet hie keng Opweises. Et gëtt net ausgeschloss, dass Demokraten am Senat de Vote e Mëttwoch boykottéieren. Sou haten si en Dënschde refuséiert iwwert dem Trump seng Wonschkandidate fir d'Poste vum Gesondheets- an Finanzminister ofzestëmmen.