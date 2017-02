Wéi et an däitsche Medien heescht soll et ëm eng Terror-Zell goen. Eng Persoun soll festgeholl gi sinn.



Während enger Anti-Terror-Razzia zu Berlin goufen en Dënschden den Owend schonn 3 Männer festgeholl. Géint déi 3 Verdächteg am Alter vun 21, 31 an 45 Joer gouf e Mandat d'Arrêt ausgeschwat, sou ee Spriecher vun der Police. Et géif nämlech de Verdacht bestoen, dass déi dräi Männer plangen an eng Krichsregioun ze reesen, wahrscheinlech Syrien oder den Irak. Si kéinten och a Verbindung stoe mat der Dschihadistenmiliz vum sougenannten Islamesche Staat. Eng direkt Gefor virun Attentater an Däitschland géif awer net bestoen, heescht et nach vun der Police.

Deenen 3 Männer gëtt allerdéngs virgehäit, sech am Ausland fir méiglech Terrorattentater forméiere gelooss ze hunn. E Lien mam Attentäter vu Berlin, dem Anis Amri, solle si awer net gehat hunn. Am Kader vun der Razzia goufen net nëmme Wunnengen, mä och eng Moschee zu Berlin, an där sech och den Amri opgehalen hat, perquisitionnéiert.