Dat mellen tierkesch Medien. Et soll sech awer net ëm tierkesch Staatsbierger handelen. Hinne gëtt virgehäit Member vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat ze sinn. Bis ewell waren 3 Persounen am Zesummenhang mat der Attack op Silvester verhaft ginn. Den Haaptverdächtege sëtzt nach ëmmer an Untersuchungshaft. Den IS hat d'Attentat revendiquéiert.