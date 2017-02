Islamisten, déi eng potentiell Gefor duerstellen, sollen an Zukunft mat elektronesche Foussfessel kënnen iwwerwaacht ginn.

Déi däitsch Regierung stëmmt e Mëttwoch iwwert eng deementspriechend Ännerung am Gesetz of. Viséiert si Leit, deenen d'Sécherheetsautoritéiten en Attentat zoutrauen. Den däitschen Inneminister Thomas de Maizière an de Justizminister Heiko Maas ware sech virun e puer Woche mat de Konsequenzen aus der Terrorattack vu Berlin eens ginn. Déi vereinfacht Viraussetzunge fir déi elektronesch Foussfessele sinn Deel vun engem ganze Pak u Mesuren.