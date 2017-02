Nodeems nei Ausernanersetzungen opgeflaamt sinn, wier een extrem besuergt, heescht et vu Washington. De Spriecher vum amerikaneschen Ausseministère huet drop higewisen, dass souwuel Zaldoten, wéi och Zivilisten ëm d'Liewe koumen. Donieft hätten an der Industriestad Awdiiwka iwwer 17.000 Zivilsten, dorënner 2.500 Kanner weder Stroum, Waasser nach Heizung. Vun deenen neien Affrontementer wieren am Ganzen 20.000 Awunner betraff. D'Zuel vun de Doudesaffer soll bannent 3 Deeg op op d'mannst 13 geklomme sinn. Dobäi kommen Temperature vu bis zu minus 15 Grad, wouduerch d'Stroum- a Gasversuergung zesummegebrach ass.



D'EU huet d'Ausenanersetzungen als en eklatante Verstouss géint d'Wafferou bezeechent, déi den 23. Dezember ofgemaach gi war. Déi ukrainesch Arméi an déi prorussesch Rebelle maachen sech géigesäiteg fir déi nei Affrontementer responsabel.