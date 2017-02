Amnesty gehäit him Verbrieche géint d'Mënschlechkeet vir. Engem Rapport no goufen an deene 7 Méint, wou den Duterte um Pouvoir ass, iwwer 2.500 Mënsche vun der Police ëmbruecht. Donieft solle sougenannte Killer-Kommandoe weider 4.000 Doudeger um Gewëssen hunn. Den Duterte steet wéinst sengem brutalen Anti-Droge-Kampf massiv an der Kritik.