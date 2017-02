© AFP

De konservative Presidentschaftskandidat François Fillon gesäit sech als Affer vun enger Campagne vu Calomnie géint seng Persoun. Dës Operatioun géif sech géint hien als Presidentschaftskandidat a géint säi politesche Projet riichten, sou de Politiker en Dënschdeg Owend virun Entrepreneuren zu Paräis.Senges Wëssen no hätt et sou eppes an der Geschicht vun der Fënnefter Republik nach net ginn. Nach ni wier manner wéi dräi Méint virun de Presidentiellen esou eng grouss an esou eng professionell Operatioun opgezu ginn, fir ee Kandidat anescht, wéi iwwert den demokratesche Wee, ze eliminéieren.Dem Fillon gëtt reprochéiert, seng Fra während senger Zäit als Deputéierten jorelaang als parlamentaresch Mataarbechterin fiktiv beschäftegt ze hunn. si soll iwwert d'Joren ronn 830.000 Euro krut hunn, souwéi 100.000 vun enger Zeitung, déi engem Frënd vum François Fillon gehéiert.