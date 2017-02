Südkorea Ban Ki Moon kandidéiert net fir Presidenteposten D fréieren UNO-Generalsekretär wëll net mat an d'Course fir de Poste vum südkoreanesche President goen.

Hie wéilt sech aus der Politik zeréck zéien, sou de Ban Ki Moon e Mëttwoch viru Journalisten zu Seoul. Hie géif et bedaueren, dass hie mat dëser Decisioun vill Leit géif enttäuschen. Dem laangjärege Spëtzendiplomat säin Image war no sengem Retour a säin Heemechtsland liicht gekraazt, ënnert anerem haten Korruptiounsvirwërf géint no Familljemembere vum fréieren UNO-Generalsekretär fir Schlagzeile gesuergt.



Déi gewielte südkoreanesch Presidentin Park Geun Hye war am Dezember wéinst Korruptiounsvirwërf vun hirem Posten entbonne ginn. Wann d'Verfassungsgeriicht Decisioun vum Parlament confirméiert, ka si net méi zeréck op hire Posten. Da misst bannent 60 Deeg nei gewielt ginn.