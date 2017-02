E Mëttwoch de Moien ass zu Oberkail, heifir an Däitschland eng Bank vun 2 arméierte Männer iwwerfall ginn. Déi Onbekannt si geflücht.

Um 9.23 Auer hunn 2 schwaarz gekleete Männer eng Filial vun der Kreissparkasse an der Wittlicher Straße zu Oberkail iwwerfall. Mat Pistoule hu si no Boergeld verlaangt a konnte sech mat engem 5-stellege Betrag duerch d'Bascht maachen.Ee vun hinnen huet perfekt Däitsch geschwat, dee aneren Täter huet gebrachen Däitsch geschwat mat engem onbekannten Accent.Si sinn tëscht 1,75 an 1,80 Meter grouss, hate schwaarz Masken a Mutzen un, mat schwaarze Jacketten a bloen Jeansboxen. Ee vun hinnen hat schwaarz Stiwwelen un, deen Aneren Sportschong. Een Täter hat dernieft nach ee schwaarze Vollbaart.Sämtlech Informatioune si fir d'Policeinspektioun Bitburg um Nummer 0049 6561/96850.