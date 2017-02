D'Moschee an där et geschitt ass, war bannent deene leschte Méint dacks vu Rietsextremen an d'Viséier geholl ginn.

Schülerin vun engem vun den Affer vun der Attack an Trauer. © afp

Si haten Hakekräizer un d'Mauere gesprayt an hate Schwéngskäpp als Cadeau verpak während dem Ramadan dohinner geschéckt, esou de Guardian. An deene leschten dräi Joer ass d'Zuel vu Verbrieche géint Moslemen a Canada drastesch an d'Luucht gaangen.De Mann, deen d'Leit erschoss hat, ass e 27 Joer ale Student an heescht Alexandre Bissonnette. Hien hat Sympathie fir Rietsextremismus an huet sech och kloer fir den Donald Trump ausgeschwat. Hien ass och géint Immigratioun. Op dat momentaant Klima an der Welt d'Attack provozéiert huet, bleift schwéier ze soen.