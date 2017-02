© AFP

An engem éischte Vote e Méinden hat de Wonschkandidat vum President Trump 56 Stëmme krut. 43 Senateuren hate géint hie votéiert. Bei dësem Resultat sollt et och e Mëttwoch bleiwen an dat heescht, dass den 64 Joer alen Tillerson elo ka vereedegt ginn.



D'Ernennung vum Ex-Chef vum Pëtrolskonzern Exxon Mobil duerch den neien US-President Trump hat vill Kritik ausgeléist, ënner anerem wéinst senge fréiere Geschäftsverbindunge mat Russland.



De Rex Tillerson hat sech no senger Nominatioun awer vum russesche President Putin distanzéiert a Russland als Gefor fir d'USA an Europa bezeechent.