Den Trump soll nämlech während der Diskussioun ausfaalend gi sinn, heescht et vu Quellen aus dem Wäissen Haus. D’Washington Post huet dat dunn opgegraff.



D’Gespréich tëscht de béide Männer sollt u sech eng Stonn laang daueren, war awer no 25 Minutten eriwwer. Den Trump war nämlech net domadder averstanen, datt Flüchtlingen, déi Australien an ee Camp op eng Insel gesat huet, sollen an d’USA areesen.

Dat war ënnert dem Barack Obama esou decidéiert ginn. 2.500 Persounen hätten esou sollte relogéiert ginn, dorënner och Leit aus dem Irak an Iran. Zwee Länner déi am Dekret iwwert d’Areesverbuet vum Trump opgelëscht sinn.



Um Campus vun enger Uni vu Berkeley a Kalifornien hunn e Mëttwoch den Owend e puer Dausend Leit géint den ëmstriddenen Optrëtt vum Blogger an Trump-Supporter Milo Yiannopoulos demonstréiert. D'Police huet mussen intervenéieren. Demonstranten hu Feier geluecht, Fënstere futti geschloen a Barrièren ëmgeheit. Dee geplangten Optrëtt gouf kuerzfristeg ofgesot. Ee Grupp vu Studenten hat de britesche Journalist, dee fir ee rietspopulistescht Noriichteportal schafft invitéiert.