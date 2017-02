Schwiereg Relatioun Angela Merkel gesäit Erdogan a Yildirim zu Ankara Déi däitsch Kanzlerin reest en Donneschde fir politesch Gespréicher an Tierkei.

Sou kënnt d'Angela Merkel zu Ankara mam President Erdogan zesummen a mam tierkesche Premier Yildirim. Et ass hir éischt Visite nom probéierte Putsch de 15. Juli zejoert. Als Suite dovunner hate sech d'Relatioune tëscht béiden NATO-Partner däitlech verschlechtert. Am Virfeld vun der Visite huet den designéierten SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz een Appell un d'Angela Merkel gemaach, sech an der Tierkei dofir staark ze maachen, dass d'Constitutioun respektéiert gëtt, deemno faire Prozesser, Pressefräiheet an de Respekt vun de Grondrechter, sou de Schulz an engem Zeitungsinterview. Och wann Tierkei dat Land wier, dat déi meescht Flüchtlingen ophëlt, wier dat keng Justifikatioun dofir wat am Land ofleeft. Donieft huet de Martin Schulz d'Enn vun den EU-Bäitrëttsverhandlungen mat Ankara gefuerdert.



Vun der Lénker Politikerin Sahra Wagenknecht gëtt et massiv Kritik un der Visite. D’Angela Merkel géif hei engem Despot de Réck stäipen.

