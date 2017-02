Donieft huet si virum geplangte Referendum iwwert d'Aféiere vum ëmstriddene Presidialsystem gefuerdert, dass d'Fräiheetsrechter an Demokratie respektéiert ginn. No engem Gespréich mam President Erdogan sot d'Angela Merkel, dass alles misst ënnerholl ginn, fir d'Gewaltentrennung, d'Meenungsfräiheet an de Pluralismus vun der Gesellschaft ze garantéieren. Däitschland an Tierkei hunn sech donieft op eng méi enk Kooperatioun am Kampf géint den Terrorismus festgeluecht.