Op eegene Wonsch ass hie bei senger nächster Auditioun virun engem Geriicht zu New York dobäi. Soss gouf den El Chapo ëmmer iwwer Video bäigeschalt. No senger Ausliwwerung aus Mexiko sëtzt dee presuméierte Chef vum Sinaloa-Kartell zu New York an engem Prisong.Ee Riichter hat dofir plädéiert, dass den Drogeboss géif bäigeschalt ginn, fir een opwännegen Transport an de Prisong ze evitéieren. Déi zwee Affekote vum Mexikaner hunn awer gefuerdert, dass hire Mandant bei all deenen aneren Auditioune perséinlech dobäi ass.De Joaquin Guzmán war a Mexiko zwee mol aus dem Prisong ausgebrach. Virun der amerikanescher Justiz plädéiert hien op net schëlleg. Bei enger Veruerteelung dreet him eng lieweslaang Prisongsstrof.