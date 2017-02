De Bau vun neien an den Ausbau vun existente Siidlunge wier net onbedéngt hëllefräich, bei den Efforten den israelesch-palestinensesche Konflikt ze léisen. Dat sot en Donneschdeg de Spriecher vum Wäissen Haus, Sean Spicer. Hien huet donieft betount, dass déi nei US-Regierung hir Positioun, wat des Siidlunge betreffen, nach net festgeluecht hätt. Den Donald Trump hat no senger Vereedegung Israel seng voll Ënnerstëtzung zougesot.



Wat iwwerdeems d'Sanktioune géint Russland uginn, déi duerch d'Annexioun vun der Hallefinsel Krim verhaange gi waren, wëllen d'USA dës bäibehalen. D'Strofmesure bleiwe bestoen, sot en Donneschdeg d'US-Ambassadrice bei de Vereenten Natiounen. D'Nikki Haley huet donieft déi aggressiv russesch Virgoensmanéier an der Ost-Ukrain schaarf veruerteelt. Zanter der Vereedegung virun zwou Woche vum amerikanesche President war mat Spannung erwaart ginn, ob et zu engem Changement an der amerikanescher Positioun géintiwwer dem Konflikt an der Ukrain géif kommen.



D’Aussoe vum Donald Trump vis-à-vis vum Iran si provokant, wiert sech Teheran. Et géif ee sech net an den Tester vun Rakéiten draschwätze loossen. Den Donald Trump hat jo eng Warnung a Richtung Iran geschéckt, a gesot d’Land wier formell gewarnt ginn. Wat den Trump genee domadder mengt, gouf net präziséiert. Den Trump huet d’Menace iwwer Twitter zoukomme gelooss a gemengt, datt hien ee militäreschen Asaz géint den Iran net ausschléisse géif, och net Sanktiounen.

Et wier net déi éischte Kéier, datt eng Persoun ouni Experienze den Iran géif menacéieren, esou ee Conseiller aus dem iraneschen Ausseministère. Ma d'Land hätt d’Atomofkommes vun 215 net violéiert, esou wéi d’US-Regierung dat behaapt.