Déi solle nämlech manner strikt gehandhaabt ginn. An engem Dekret vun en Dënschden kënne verschidden Deliten net méi bestrooft ginn. Amtsmëssbrauch soll just nach mat Prisong bestrooft ginn, wann d’Korruptioun bei iwwer 50.000 Euro leit.Et blouf am grousse Ganze relativ roueg, heescht et vun der Police.E Mëttwoch haten iwwert 300.000 Persoune landeswäit demonstréiert. Do hat d’Police och mat Leit ze dinn, déi randaléiert hunn.