Internat.: Am meeschte gelies

Et hätt ee grouss Gemeinsamkeete festgestallt, sou de Gabriel zu Washington. Et géife wuel Differenze gi mam US-President Donald Trump, dës hätte sech bei de Gespréicher mam US-Ausseminister an dem Vizepresident awer net gewisen. Béid hätte kloer ënnerstrach, dass si grousst Intressi drun hätten Europa ze stäerken, sou den däitschen Ausseminister. Den amerikanesche Vizepresident hätt donieft annoncéiert, un der Sécherheetskonferenz zu München deelzehuelen, déi vum 17. bis den 19. Februar ass.