An engem rezente Sondage vun der ARD hu sech d'Sozialdemokraten an der Sonndesfro ëm 8 Punkten op 28 Prozent verbessert an erreechen domadder déi bescht Wäerter zanter Laangem.D'Unioun dogéint verléiert am Verglach mam leschte Mount 3 Punkten a läit elo bei 34%.Wann de Kanzler direkt kéint gewielt ginn, géife sech souguer 50% fir de Schulz decidéieren an nëmme 34% fir déi aktuell Kanzlerin Angela Merkel.