Dem Kim Won Hong soll Amtsmëssbrauch a Folter am Numm vum Ministère reprochéiert ginn. Ënnert anerem leet de Ministère d’Campen, wou Leit internéiert ginn, an et suivéiert Bierger déi anescht denken, wéi d’Regierung dat virgëtt.Bis elo war den Kim Won Hong ee vun den enkste Vertraute vum Kim Jong un. Hien hat och eng wichteg Roll bei der Exekutioun vum Monni vum Diktator.