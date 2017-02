Internat.: Am meeschte gelies

Dës Decisioun huet een New Yorker Federal-Juge an der Nuecht op e Freide geholl. Eng Partie Associatiounen hate géint den Dekret e Recours ageluecht. Iwwerdeems huet sech de Justizminister vum Bundesstaat New York Eric Schneidermann der Plainte vu verschiddenen Organisatiounen ugeschloss. Fir hie géife mam Trump sengem Text, d’Famillje leiden, esou wéi och d’Ekonomie a Schoulen.