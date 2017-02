D'Strofmesure bleiwe bestoen, sot en Donneschden d'US-Ambassadrice bei de Vereenten Natiounen. D'Nikki Haley huet donieft déi aggressiv russesch Virgoensmanéier an der Ost-Ukrain schaarf veruerteelt. Zanter der Vereedegung virun 2 Woche vum amerikanesche President war mat Spannung erwaart ginn, ob et zu engem Changement an der amerikanescher Positioun géintiwwer dem Konflikt an der Ukrain géif kommen.Déi amerikanesch Regierung soll iwwerdeems wëlles hunnze verhänken. Dat kéint méiglecherweis e Freide schonn de Fall sinn, schreift de Wall Street Journal. Deemno solle sech d'Mesurë géint ronn 25 iranesch Installatioune riichten, déi um Rakéiteprogramm vum Land bedeelegt sinn oder Gruppen ënnerstëtzen, déi d'USA als terroristesch consideréieren.