De François Fillon bleift no den neie Revelatiounen an der Emissioun "Envoyé spécial" bei senger Versioun.

An engem Reportage vun der Emissioun op France 2, gouf en Extrait vum konservative Presidentschaftskandidat senger Fra gewisen an där se 2007 fir en englesche Journal seet, si wier u sech ni Assistentin oder iergend eppes an deem Genre gewiescht.



Dem Affekot vum François Fillon no, wieren d'Säz aus dem Kontext gerappt ginn. Penlope Fillon hätt dogéint den Enqueteuren all d'Detailler ginn, déi beweisen, datt si wierklech geschafft huet. De Parquet enquêtéiert zanter der leschter Woch.

5,4 Millioune Spectateuren hunn iwwregens en Donneschden den Owend "Envoyé spécial" gekuckt.