D'Unicef schwätzt vum déidlechste Wanter. Am Ganze sinn 2.545 Leit op der Flucht am Mëttelmier a bei der Iwwerfahrt an Italien ëm d'Liewe komm.

© AFP

Tëscht November d'lescht Joer an Enn Januar sinn den Informatiounen vun der Kannerhëllefsorganisatioun no op d'Mannst 1.354 Flüchtlingen am Mëttelmier ëm d'Liewe komm. 1.191 wiere bei der Iwwerfahrt vu Libyen an Italien gestuerwen.