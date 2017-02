© Input-Presse

De Kartrong an deem d'Salzsaier transportéiert ginn ass, gouf beim Verlueden aus dem Camion beschiedegt an d'Flëssegkeet ass eraus gelaf.Déi 3 Aarbechter hunn direkt reagéiert an d'Këscht an engem Faass deponéiert, sou dass Schlëmmeres konnt verhënnert ginn. Duerch d'Anootmen vun den entstanen Dämp goufe si awer blesséiert a koumen an d'Spidol.Éischten Ermëttlungen no si ronn 100 ml vun der Flëssegkeet ausgelaf.Am Asaz ware ronn 40 Pompjeeë vu Föhren, Hetzerath, Riol a Bekond an d'Police vu Schweich.