E Sonndeg de Mëtteg ass eng Ried vum Marine le Pen annoncéiert. Leschte Sondagen no, géif d'FN-Kandidatin bei de Presidentiellen an den zweeten Tour kommen an do de 7. Mee da géint hire Géigner verléieren.Zu Lyon ass e Samschdeg donieft eng grouss Wahlkampfmanifestatioun vum onofhängege Kandidat Emmanuel Macron. De fréiere Wirtschaftsminister huet den Ament gutt Chancen op de Ballotage, virun allem well de François Fillon wéinst der Polemik ëm seng Fra den Ament massiv ënner Drock steet.