Verschidde Bundesriichter ënnert anerem a Kalifornien an New York hate sech scho mat der ëmstriddener Decisioun vum US-President beschäftegt. D’Uerteel vu Seattle huet allerdéngs déi bis ewell gréisste Konsequenzen. Och Minnesota hat sech der Plainte vum Procureur vu Washington ugeschloss.D'amerikanesch Regierung huet schonn annoncéiert juristesch géint de Verdikt virzegoen. De Spriecher vum Wäissen Haus, Sean Spicer, huet an enger éischter Reaktioun vun enger skandaléiser Decisioun geschwat. Kuerz drop gouf dee Wuertlaut awer korrigéiert. An der zweeter Versioun war op eemol net méi Rieds vu "skandaléis".Bis ewell ass net ganz kloer wat d’Decisioun vu Seattle fir déi Concernéiert bedeit. Den amerikaneschen Ausseministère huet matgedeelt, de Verdikt géif nach gepréift ginn. Den demokratesche Gouverneur vu Washington, Chuck Schumer, huet d’Uerteel awer schonn als risege Succès gefeiert.Den Donald Trump huet iwwregens e Freideg d'Virschrëften fir de Finanzsecteur opgelackert. Den US-President huet zwee deementspriechend Dekreter ënnerschriwwen. Domadder soll e Gesetz aus dem Joer 2010, dat an der Suite vun der Finanzkris agefouert gi war, komplett op de Préifstand geholl ginn. D'Dodd-Frank-Gesetz schreift de Finanzinstituter ënnert anerem méi en héicht Eegekapital vir, fir eng Iwwerschëldung ze verhënneren.