E puer Deeg no engem neien Rakéitentest am Iran, huet Washington wéi erwaart nei Sanktiounen géint Teheran decidéiert.

© AFP

Concernéiert si 25 Entreprisen a Privatleit am Iran an a China déi, den Amerikaner no, de Rakéiteprogramm ënnerstëtzen. Den Iran wier de gréisste staatleche Sponsor fir den Terrorismus, sou den amerikanesche Verdeedegungsminister Mattis.Den Iran huet direkt duerno mat enger grouss ugeluechter Militärübung op déi neiste Sanktiounen reagéiert. Beim Manöver wiere verschidde Rakéitentyppen an den Asaz komm. Mat der Übung soll d'Bereetschaft vum Iran demonstréiert ginn, fir op Menacen a Sanktiounen ze reagéieren, déi een erniddregen vun den USA, heescht et vun de sougenannten Revolutiounsgarden.