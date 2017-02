© afp

Den onofhängege Kandidat Emmanuel Macron an d'Marine Le Pen vum Front National kréien den Ament déi beschte Chance viraus gesot, fir den zweeten Tour de 7. Mee.De Fillon géif dem Sondage no am 1. Tour den 23. Abrëll op 18-20% kommen, de Macron op 21-22% an d'Le Pen op 25%.De fréiere Premier Fillon kritt reprochéiert, seng Fra Penelope zum Schäin agestallt ze hunn a mat Staatsgelder bezuelt ze hunn. Virun der Affär war hien de Favorit fir nächste franséische President ze ginn.